Украинская ПВО за ночь сбила четыре российских БПЛА из семи запущенных

В ночь на 20 января российская террористическая армия совершила очередную атаку ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Всего оккупанты запустили 7 БПЛА.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 4 дрона. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 января.

Для нанесения очередного авиационного удара россияне применили 7 ударных дронов типа Shahed-136/131. Оккупанты запускали БПЛА с южного направления.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 7 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА", – говорится в сообщении.

Первые дроны были замечены после 20:00 над Херсонской и Николаевской областями. Вражеские цели двигались в северном и северо-западном направлении.

В связи с дроновой атакой воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных регионов Украины.

Напомним, во время атаки дронами на Украину ночью 18 января российские оккупанты отличились довольно нетипичной тактикой. Военные преступники Кремля направили "Шахеды" на прифронтовые территории, хотя они имеют более дальнобойное действие.

Ранее сообщалось, что вопреки множеству западных санкций страна-террорист Россия не только продолжает изготавливать ракеты, но и усовершенствует их. Теперь враг пытается модернизировать свое вооружение, чтобы максимально увеличить шанс поражения цели.

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