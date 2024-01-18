'Это достаточно нетипично': в ОК 'Юг' рассказали об использовании оккупантами 'Шахедов' для атаки на прифронтовые территории

Во время атаки дронами на Украину ночью 18 января российские оккупанты отличились довольно нетипичной тактикой. Военные преступники Кремля направили "Шахеды" на прифронтовые территории, хотя они оказывают более дальнобойное действие.

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Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что ситуация остается сложной.

По словам спикера, враг воспользовался улучшением погоды и вернулся к дроновым атакам каждую ночь. Ночь на 18 января не стала исключением. Силы обороны юга находились в полной готовности, работала ПВО.

"На Николаевщине сбито 8 дронов, к сожалению, обломками одного из сбитых побито агропредприятие, но люди не пострадали. Также усилия врага были сосредоточены и на атаке непосредственно прифронтовых территорий, что достаточно нетипично для использования таких барражирующих снарядов как "шахеды", они более дальнобойного действия", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Херсоне враг попал по жилому сектору, на Бериславщине – снова по агропредприятию.

"Это как раз подчеркивает, что врагу не дает покоя то, что Украина продолжает свою экономическую деятельность", – объяснила спикер.

Защитники юга продолжают контрбатарейную борьбу и наращивают усилия по огневому поражению врага. В своей зоне ответственности они уничтожили 45 оккупантов и 4 вражеских танка. Также бойцы продолжают ликвидировать лодки россиян, на которых маневрируют между островами и обустраивают свои наблюдательные пункты.

Напомним, также Гуменюк рассказала, что украинские военнослужащие продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области в крайне тяжелых условиях. Более того, наши бойцы пытаются занять новые позиции на юге. Такой работе наших бойцов способствуют погодные условия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Гуменюк рассказала, что в Крынках на левобережье Херсонщины не осталось ни одного уцелевшего здания, там постоянно идут ожесточенные бои. Но, несмотря на попытки врага выбить украинские подразделения, нашим защитникам удается удерживать плацдарм.

– Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга сообщала, что россияне на левобережье Днепра в Херсонской области увеличили контингент профессиональных военных – морских пехотинцев и десантников. В то же время раздор внутри оккупационной армии мешает им достигать поставленных целей, в результате чего враг теряет уверенность в собственных действиях.