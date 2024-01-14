"Россияне подтянули резервы": в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

Россияне на левобережье Днепра в Херсонской области увеличили контингент профессиональных военных – морских пехотинцев и десантников. В то же время раздор внутри оккупационной армии мешает им достигать поставленных целей, в результате чего враг теряет уверенность в собственных действиях.

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Об этом рассказала "24 каналу" пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также констатировала, что количество подразделений типа "Шторм Z" в Херсонской области уменьшилось.

"Они подтянули оперативные резервы с использованием морской пехоты, а также десантно-штурмовых войск. Но в то же время у них есть существенный морально-психологический диссонанс", – отметила спикер.

Она объяснила, что опытные военные осознают всю серьезность сделки, а также то, что она провалится при отсутствии поддержки авиации и бронетехники. Однако обращения по этому поводу к командованию не дают результата и вызывают лишь внутренние споры.

По словам Гуменюк, штурмовые действия оккупантов носят волнообразный характер: 9-10 штурмов за сутки, когда накапливают силы, и 2-4 – когда начинаются внутренние недоразумения.

Спикер заверил, что Силы обороны контролируют ситуацию, поэтому штурмы россиян в большинстве своем безрезультатны. Также она добавила, что в районе украинского плацдарма обустроена "полоса невозврата" из бронетехники, уничтоженной защитниками.

"Переходя этот психологический рубеж, враг теряет уверенность в своих действиях", –отметила Гуменюк.

Напомним, 12 января Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонщины количество вражеских штурмов уменьшилось в четыре раза – их было всего три. Контрбатарейная борьба воинов Сил обороны достаточно результативна. Кроме того, защитники в этом направлении уничтожили ряд вражеской техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Гуменюк рассказала, что российские десантники и морпехи на левобережье Днепра в Херсонской области все чаще отказываются идти штурмовать украинские позиции. Они считают себя элитой и идти в "мясные" штурмы не хотят.

– Издание BILD ранее сообщило, что плацдарм ВСУ в Крынках на левом берегу Херсонщины стал одной из самых больших ловушек для войск РФ за всю войну. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.

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