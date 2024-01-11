Плацдарм в Крынках стал 'ловушкой' для войск РФ: в Bild рассказали о потерях армии Путина

Плацдарм Вооруженных сил Украины в Крынках на левом берегу Херсонщины стал одной из крупнейших ловушек для войск РФ за всю войну. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.

Видео дня

К такому выводу пришел военный эксперт немецкой газеты BILD Юлиан Репке, говорится в статье издания, опубликованной 9 января. По его словам, сейчас около 300 украинских защитников удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра.

Площадь плацдарма составляет менее 1 квадратного километра.

При этом Кремль посылает туда все новые и новые колонны бронетехники, не понимая, что они попадают в ловушку, так как ВСУ обстреливают их с правого берега, говорится в статье.

"Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых смертоносных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ они уже почти три месяца отбивают каждую волну российских атак", – пишет Репке.

По подсчетам эксперта, за время обороны Крынок уничтожены 153 единицы российской бронетехники, в частности 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и шесть САУ. Украина же потеряла 31 единицу бронетехники, 16 из которых – артиллерийские системы.