У войск РФ большие проблемы на левобережье Херсонщины: в ISW рассказали, что происходит. Карта

Российские войска на оккупированном левобережье Херсона продолжают испытывать значительные проблемы с командованием и связью, которые после смены командующего российской группировкой "Днепр" не только остаются, но и усиливаются. В частности, захватчики жалуются, что по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, при этом командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждения этих целей.

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Беспокоит оккупантов также нехватка систем РЭБ для противодействия беспилотникам, а украинские воины в районе Крынок уничтожают до 90% российской техники. О проблемах захватчиков в Херсонской области рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Выводы о значительных проблемах россиян на левобережье Херсонщины, существенно ухудшающих боеспособность российских войск, аналитики сделали, прежде всего, на основе российских источников. Россияне продолжают жаловаться, что проблемы с командованием и связью не только не решаются после замены командования российской группировки "Днепр", а даже усугубляются. Хотя после назначения командующим группировкой Михаила Теплинского, цитируют аналитики одного из близких к Кремлю российских военных блоггеров, оккупантов немного реже гонят в самоубийственные штурмы в районе Крынок.

Сейчас оккупанты возле Крынок жалуются, что якобы не могут сбивать украинские самолеты и вертолеты, потому что не получают от командования своевременное разрешение на их сбитие. Да и на открытие артиллерийского огня по украинским воинам захватчики могут ждать разрешений по несколько часов. И получают их только после того, как передадут в штаб координаты целей, а также фото или видеоподтверждение целей.

В то же время оккупанты жалуются на недостаток систем РЭБ для противодействия украинским беспилотникам, которые в районе Крынок активно применяются и наносят захватчикам значительные потери.

Еще один российский "военкор" также призвал российское командование прекратить перебрасывать в Крынки и близлежащие районы технику, ведь, по его словам, украинские воины уничтожают там до 90% военной техники оккупационной армии.

По словам военного эксперта Константина Машовца, дислоцированные к юго-востоку от Крынок части 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии "горят желанием" вести сильные атаки для истощения Сил обороны. Это свидетельствует, что по крайней мере командование этого полка считает целесообразным придерживаться излюбленной российской тактики: проводить изнурительные фронтальные атаки.

При этом за время боев в районе Крынок российские войска понесли значительные потери. Особенно сильно пострадали части российской 104-й воздушно-десантной дивизии

"ISW постоянно наблюдает за жалобами россиян на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, противовоздушную оборону, огневую поддержку и РЭБ с ноября 2023 года, но продолжает оценивать, что эти сообщения о тактических проблемах не всегда приводят к значительным оперативным последствиям", – отметили аналитики.

По состоянию на 9 января, добавили в ISW, близ Крынок продолжались позиционные бои, которые, впрочем, не привели к подтвержденным изменениям на линии фронта на левобережье Херсона.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Россия ведет беспорядочное наступление на Авдеевку, это стоит ей очень дорого.

Также аналитики отметили, что в России перед выборами снизилась поддержка войны против Украины. В настоящее время Кремль пытается усилить контроль над инфопространством.