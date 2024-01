Россия ведет беспорядочное наступление на Авдеевку, это стоит ей очень дорого – ISW

Российские пропагандисты потребовали от ВС РФ улучшения тактической и оперативной координации, чтобы их наступательные операции могли "вырваться из нынешней позиционной войны" в Украине. Однако пример дорогостоящего и беспорядочного наступления оккупантов под Авдеевкой говорит о том, что они на это не способны.

Видео дня

Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они оценили высказывания российского провоенного блогера, утверждающего, что силам агрессора необходимо улучшить планирование и координацию на тактическом и оперативном уровнях.

В частности, он заявил, что армии РФ не следует концентрировать атакующие соединения – особенно механизированные части – на намеченных направлениях из-за угрозы ударов Украины по крупным скоплениям сил. По его мнению, российские войска должны предварять любой прорыв подготовительным артиллерийским огнем как по объекту, который атакуют, так и по огневым позициям украинской артиллерии на более широкой территории в пределах досягаемости цели.

Пропагандист подчеркнул важность координации действий различных подразделений ВС РФ, в том числе выделения отдельных артиллерийских подразделений для прикрытия определенных участков фронта, а также выделения части боеприпасов для подготовки поля боя с сохранением БК на случай его недостачи после начала штурма.

По его словам, атакующим российским подразделениям необходимо поддерживать бесперебойную связь и иметь возможность быстро обмениваться разведывательными данными. В ISW отметили, что в последние месяцы российские военные подразделения сталкивались с нехваткой такой координации на нескольких участках фронта.

Российский блогер продолжил требовать от военного командования при планировании боевых действий понимания поля боя, умения учитывать его географию, а также расположение украинских сил и средств обороны в том или ином районе.

"Мы не заметили никаких признаков того, что российские силы улучшили свои возможности по планированию и координации наступательных операций, учитывая продолжающиеся дорогостоящие и беспорядочные российские наступательные действия под Авдеевкой", – отметили в ISW.

Там напомнили, что ВС РФ уже "доказали свою способность успешно адаптировать" ограниченные аспекты своих операций или оборонительных усилий на определенных линиях. Однако, учитывая наступление оккупантов на Авдеевку, аналитики пока не могут оценить, сможет ли Россия улучшить тактическую и оперативную координацию войск на более крупных участках фронта, как того потребовал тот блогер.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Институте изучения войны указали, что в последнее время войска РФ незначительно продвинулись в районе Авдеевки и активизировали там темпы наступательных действий. По самому городу оккупанты бьют управляемыми авиабомбами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!