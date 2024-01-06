У Бахмута идут позиционные бои, войска РФ незначительно продвинулись в районе Авдеевки: анализ от ISW

За прошедшие сутки, 5 января, к северо-западу и югу от Бахмута на Донетчине продолжались позиционные бои между Силами обороны и российскими оккупантами. Однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

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Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Также отмечается, что захватчики в последнее время незначительно продвинулись в Авдеевке и активизировали темпы наступательных действий в этом районе.

Ситуация в районе Бахмута

Ссылаясь на российские и украинские источники, аналитики отметили, что позиционные бои продолжались в районах Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Сообщается, что подразделения российского 331-го полка ВДВ продолжают действовать вблизи Бахмута, а подразделения отряда "Русские ястребы" (33-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса "ДНР") действуют к югу от Бахмута вблизи Горловки.

Ситуация на Авдеевском направлении

На геолокационных кадрах от 4 января видно, что оккупанты продвинулись к северу от Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода и к северо-западу – вдоль железнодорожного полотна возле Новобахмутовки.

5 января российские "военные блогеры" заявили, что захватчики также продвинулись на 400 метров вдоль железнодорожного полотна к северу от дачного района "Точмаш" и на 400 метров у Авдеевского коксохимического завода. Пропагандист заявил, что оккупанты вблизи Бердичев продвигаются в среднем на 100 метров каждые два дня.

В целом оккупанты атаковали вблизи Авдеевки, Новобахмутовки, Степного, Первомайского и Невельского. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска начали наступление с 20 разных направлений, вероятно, имея в виду подтактические направления. По его словам, российские войска имеют целью захватить Авдеевку до президентских выборов 17 марта, но вряд ли это сделают.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин рассказал, что террористы Кремля продолжают интенсивно обстреливать Авдеевку в Донецкой области. Враг применяет для уничтожения города дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.

– В декабре сообщалось, что Россия удерживает на Бахмутском направлении около 62 тысяч наемников. Захватчики пытаются продвигаться вперед в сторону Временного Яра, в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

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