Войска РФ бьют по Авдеевке управляемыми авиабомбами, ситуация в городе очень сложная – Лазуткин

Российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать Авдеевку Донецкой области. Враг применяет для уничтожения города дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.

Видео дня

В Авдеевке по-прежнему продолжают находится гражданские, в частности, дети. Учитывая крайне высокий уровень опасности, военные призвали мирных жителей эвакуироваться. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин.

По его словам, путинские террористы по несколько раз на день атакуют Авдеевку управляемыми авиабомбами. Из-за интенсивных обстрелов практически вся инфраструктура города разрушена.

Также войска РФ продолжают пытаться атаковать позиции украинских войск вблизи Авдеевку. Бойцы ВСУ держат оборону и дают отпор врагу.

"Оккупанты ежедневно атакую Авдеевку авиацией, постоянно сбрасывают КАБы на город. Город уничтожается и понятная вещь, что гражданским находиться там крайне опасно. Если говорить о военной составляющий, то около 13-14 атак уже на данный момент осуществил враг на позиции Вооруженных сил Украины вблизи села Бердичи и Степовое. Линия столкновения существенно не изменилась, продолжаются позиционные бои. Наша пехота героические под обстрелами держит оборону", – сказал Лазуткин.

Военный отметил, что на сегодняшний день в Авдеевке находится несколько сотен мирных жителей. При чем среди них есть даже дети. Он призвал людей не терять времени и как можно скорее эвакуироваться в безопасные места.

"Несколько сотен гражданских еще находятся в Авдеевке. Есть информация, что среди них есть даже дети. Поэтому эвакуация будет проходить, потому что этот город обречен на то, чтобы быть обстрелянным. Опять-таки, всем гражданским нужно его покинуть", – отметил военный.

Напомним, утром 3 января оккупанты нанесли по Авдеевке на Донетчине ракетный удар. Оккупанты запустили четыре ракеты и попали в жилую застройку, вследствие чего 51-летний мужчина погиб на месте, а 50-летняя женщина получила ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ситуация в районе Авдеевки остается очень напряженной. Оккупанты не оставляют попыток полностью окружить город и бьют по нему из разных видов вооружения. Руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш показал видео из Авдеевки, где видно, что в городе нет ни одного целого здания.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции 26 декабря допустил, что РФ может за пару месяцев сделать с Авдеевкой то же, что и с Бахмутом. По его словам, Украина ценит каждый клочок своей земли, но ВСУ будут оборонять город до тех пор, пока хватит сил это делать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!