'Борьба за свободу продолжается': как выглядит разбомбленная оккупантами Авдеевка. Видео

В первый день нового 2024 ситуация в Авдеевке Донецкой области и вокруг нее оставалась очень напряженной. Российские оккупанты не оставляют попыток полностью окружить город и продолжают обстреливать его из разных видов вооружения.

Видео дня

Кадры из разрушенного РФ населенного пункта в своем Telegram-канале опубликовал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Видео в городе он снял в понедельник, 1 января.

На нем видно, что в Авдеевке нет ни одного целого здания. Те дома, что еще стоят, повреждены вражескими обстрелами: повсюду можно увидеть выбитые окна, отсутствующие крыши и обгоревшие стены.

Барабаш рассказал, что в Авдеевке остается менее 1200 гражданских, однако выезжают люди в последнее время не очень активно. Многие решаются на эвакуацию только если получают ранения или теряют близких вследствие вражеских атак.

"Но мы на месте – коммунальщики, врачи, военная администрация, полиция. Мы работаем. И готовы к любым вызовам. Борьба за нашу свободу продолжается. И со своего пути мы не свернем! Авдеевка – это Украина. Так было. Так есть. И так будет", – сказал руководитель администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в плен Сил обороны Украины на Авдеевском направлении попал российский захватчик со "знаковой" фамилией – Черниговский. Он пожаловался на большие потери, которые РФ несет в попытках захватить город.

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