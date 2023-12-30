Ушло десять человек, вернулся один: пленный оккупант со "знаковой" фамилией рассказал о потерях войск Путина. Видео

В плен Сил обороны Украины на Авдеевском направлении попался российский захватчик со "знаковой" фамилией – Черниговский. Он пожаловался на большие потери, которые РФ несет в попытках захватить город.

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Видео допроса Дмитрия Евгеньевича Черниговского, военнослужащего Российской Федерации в звании рядовой, появилось в распоряжении OBOZ.UA. Ролик был обнародован в субботу, 30 декабря.

Россиянин утверждал, что он якобы не хотел воевать с оружием в руках, надеялся, что будет "работать на компьютере и заполнять людей". В то же время Черниговский признал, что является контрактником.

Военнопленный заявил, что провел на полигоне на временно оккупированной территории Луганской области семь дней. Мужчина утверждает: его сразу же после этого отправили на передовую в район Авдеевки Донецкой области.

По его словам, мало кто из российских штурмовиков был готов к выполнению сложных заданий. Он встретил мужчину, который долен был быть водителем, а также оккупантов 50-летнего возраста.

"Приехали туда, на Авдеевку. Нас разделили на четыре группы. Первая группа ушла в составе 10 человек, пришла в составе одного", – пожаловался наемник страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно проект "Хочу жить" обнародовал новый список пленных российских оккупантов из 200 человек. Некоторые из них из-за промедления Кремля не дожили до обмена.

– Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что процесс обмена военнопленными с РФ замедлился из-за позиции страны-агрессора. Наше государство работает над возвращением "неплохого количества" украинских защитников домой, сказал гарант.

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