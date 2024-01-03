Оккупанты нанесли удары по жилой застройке Авдеевки: мужчина погиб на месте, женщина получила ранения. Фото

Войска России утром 3 января нанесли по Авдеевке на Донетчине ракетный удар. Оккупанты запустили четыре ракеты и попали в жилую застройку, вследствие чего 51-летний мужчина погиб на месте, а 50-летняя женщина получила ранения.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале. Он также обнародовал фото последствий удара, на которых видны разрушенные жилые дома и воронка от падения ракеты.

По его словам, Авдеевка подверглась обстрелу около 11 часов утра среды, 3 января.

51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями госпитализирована.

"Авдеевка ежедневно страдает от вражеских обстрелов, никто не может гарантировать безопасность. Будьте ответственны – эвакуируйтесь!" – призвал глава ОВА.