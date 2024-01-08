Минус вражеский танк с экипажем: ВСУ отразили очередную атаку армии РФ в районе Крынок в Херсонской области. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, несмотря на сопротивление российских оккупантов. Наши защитники отбили очередную атаку армии РФ в районе Крынок на левом берегу Херсонщины и нанесли значительные потери захватчикам.

Видео дня

Среди прочего, украинские воины отминусовали вражеский танк вместе с экипажем. Соответствующее видео опубликовал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Так, в понедельник, 8 января, путинская армия в очередной раз попыталась пойти на штурм позиций украинских защитников. Силы обороны отразили атаку.

"Сегодня россияне снова начали штурмовать плацдарм морской пехоты на левом берегу Херсонщины. На видео один из эпизодов отражения штурма", – отметил Стерненко.

По его данным, защитники нашего государства из рядов 501-го отдельного батальона морской пехоты точным ударом уничтожили российский танк. Это удалось сделать благодаря дрону, на который собирали гражданские граждане.

"Попали прямо в БК, от чего танк разорвало на атомы", – уточнил волонтер.

Следует отметить, по данным Генштаба, на Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с позиций. В течение суток захватчики совершили три штурма позиций ВСУ, однако успеха не имели.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали стрелковый бой в лесу на левобережье Херсонщины в районе населенного пункта Крынки. Воины сил обороны передвигались между деревьями прикрывая друг друга, пока враг открывал по ним бесконечные автоматные очереди.

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