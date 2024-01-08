ВСУ отразили вражеские атаки возле Авдеевки и Вербового, поражен пункт управления врага и два склада БК – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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За прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений. Войска РФ пытались наступать на разных участках, но получили отпор. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 января.

В течение суток оккупанты нанесли 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Торское, Диброва, Дружба, Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Красногоровка, Водяное Донецкой области; Крынки, Республиканец, Змиевка, Червоный Маяк Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 2 артиллерийских средства противника.

Напомним, утром 8 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе "Кинжалов". Страна-агрессор еще ночью подняла в небо более десятка бортов Ту-95МС и МиГ-31К, около 06:45 первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Запорожье, Хмельницком.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация очень тщательно пытается скрыть последствия удара по военному аэродрому в Саках (временно оккупированный Крым). Это может быть косвенным показателем того, что атака принесла результаты.

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