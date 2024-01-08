Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и 'Кинжалы': объявлена масштабная тревога, в Днепре прогремели взрывы

Утром в понедельник, 8 января, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе баллистических "Кинжалов". Страна-агрессор еще ночью подняла в небо более десятка бортов Ту-95МС и МиГ-31К, около 06:45 первые взрывы прогремели в Днепре.

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Параллельно враг активизировал Су-35/Су-34 и запустил ракеты с севера. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, призвав граждан не игнорировать сигналы тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

По данным ВС, около трех часов ночи девять российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ). Ближе к 06:00 было зафиксировано вылет четырех Ту-22М3 с того же аэродрома.

В 06:10 по регионам Украины начала распространяться воздушная тревога: ракетную опасность составляли 11 российских бомбардировщиков Ту-95МС, которые после 06:17 уже осуществили пуски крылатых ракет с акватории Каспийского моря.

Кроме этого, активизированные на севере вражеские самолеты Су-35/Су-34 применили авиационное ракетное вооружение. Первые ракеты пролетели через Сумщину в направлении Полтавщины/Черкасщины, через Харьковщину в сторону Днепропетровщины, с юга Киевщины в западном направлении.

"Первые ракеты уже находятся на территории Украины, а значит пуски были намного раньше. Залетело две волны, ожидаем третью. Первая летит на юге Киевской области курсом на Винницкую, вторая – в Сумской области курсом на Полтавскую. Угроза по ракетам – Сумская, Киевская, Черкасская, Полтавская области. Среагируйте на тревоги!" – писал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Также был зафиксирован взлет около семи истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ. В 06:36 Воздушные силы ВСУ заявили о запуске оккупантами баллистических ракет "Кинжал".

Через несколько минут сообщалось о пролете скоростной цели на Днепр, после чего в городе слышали звуки взрывов.

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