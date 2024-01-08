Оккупанты нанесли удары по Харькову и Змиеву, целили в промышленные объекты, но есть прилет по дому: под завалами остаются люди

Утром 8 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харьковщине. Под вражеским огнем оказался областной центр и город Змиев в Чугуевском районе.

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Целью путинских террористов в очередной раз стали дома мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты нанесли по Харькову как минимум четыре ракетных удара. На данный момент тип вооружения, который враг применил для совершения теракта, устанавливается.

Предварительно, в Харькове обошлось без пострадавших. В то же время еще один ракетный удар террористы нанесли по городу Змиев Чугуевского района. В этом населенном пункте зафиксировано попадание ракеты в частный жилой дом.

Глава ОВА отметил, что на месте происшествия медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. В городе продолжают работать экстренные службы.

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