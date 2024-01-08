Повреждены ТЦ и десятки домов: появились данные о последствиях удара РФ по Кривому Рогу. Фото

Российские захватчики во время массированной ракетной атаки по Украине утром 8 января ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов.

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Ранения получил мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии", – отметил он.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в Кривом Роге, в частности, оккупанты разрушили частный дом: под завалами могут оставаться три человека.

Кроме того, под ударом оказалась Лозоватская община Криворожского района. В результате атаки разрушен частный дом.

Погибла 62-летняя женщина.

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