Оккупанты нанесли удар по Новомосковску на Днепропетровщине: пострадали десятки человек, среди них дети

Российские оккупанты утром 8 января нанесли ракетный удар по городу Новомосковск на Днепропетровщине. Пострадали не менее 20 человек, среди них – дети.

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Изувечены жилые дома. Об этом рассказал городской голова Новомосковска Сергей Резник.

"Это утро для нас не хорошее. В результате ракетной атаки по городу изувечены жилые дома. К счастью, погибших нет. На данный момент есть около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь", – отмечено в сообщении.

Он добавил, что на местах попаданий работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов, правоохранители фиксируют очередное преступление России.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что среди 20 пострадавших, нуждавшихся в помощи медиков, четверо детей.

Также он рассказал, что в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутку: восемь пассажиров смогли самостоятельно выбраться из салона авто.

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