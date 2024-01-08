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Оккупанты нанесли удар по Новомосковску на Днепропетровщине: пострадали десятки человек, среди них дети

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
2,0 т.
Оккупанты нанесли удар по Новомосковску на Днепропетровщине: пострадали десятки человек, среди них дети

Российские оккупанты утром 8 января нанесли ракетный удар по городу Новомосковск на Днепропетровщине. Пострадали не менее 20 человек, среди них – дети.

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Изувечены жилые дома. Об этом рассказал городской голова Новомосковска Сергей Резник.

"Это утро для нас не хорошее. В результате ракетной атаки по городу изувечены жилые дома. К счастью, погибших нет. На данный момент есть около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь", – отмечено в сообщении.

Оккупанты нанесли удар по Новомосковску на Днепропетровщине: пострадали десятки человек, среди них дети

Он добавил, что на местах попаданий работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов, правоохранители фиксируют очередное преступление России.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что среди 20 пострадавших, нуждавшихся в помощи медиков, четверо детей.

Также он рассказал, что в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутку: восемь пассажиров смогли самостоятельно выбраться из салона авто.

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