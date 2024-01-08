Под прицелом были объекты инфраструктуры: на Хмельнитчине в результате вражеской атаки возник пожар, есть погибшие
Утром 8 января Хмельнитчина стала одним из четырех регионов Украины, пострадавших в результате ракетной атаки РФ. В небе над регионом защитники сбили две ракеты, в то же время произошли попадания, которые привели к гибели двух человек.
Информация о разрушениях еще уточняется. Первым об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.
"Работают экстренные службы. К сожалению, есть один погибший", – написал он.
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook отметил, что во время утренней российской ракетной атаки Хмельнитчина проснулась от ударов.
По его данным, в области раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Чиновник также заверил, что на местах попаданий работают оперативные и спасательные службы.
"Сохраняйте спокойствие и удерживайтесь от фото- видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали позже", – добавил он.
После 10:45 в Хмельницкой ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили в регионе две российские ракеты. Вместе с тем враг нанес удары по объектам инфраструктуры. На месте прилета вспыхнул пожар, бойцы ГСЧС принялись его ликвидировать.
"К большому сожалению, есть уже два погибших человека. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", – отметили в ведомстве.
Напомним, что утром 8 января Россия атаковала Украину ракетами разных типов, которые были запущены из более чем десятка самолетов. Под вражеским обстрелам были Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Харьков и другие населенные пункты в этих регионах. Очередное военное преступление россиян привело к жертвам и пострадавшим среди мирного населения, повреждению и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря во время российской дроновой атаки в Хмельнитчине травмировался несовершеннолетний ребенок. Силы ПВО тогда сбили над регионом шесть "Шахедов".
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