Оккупанты запустили по Украине 51 ракету, в том числе четыре 'Кинжала': силы ПВО сбили 18 ракет

С ночи 8 января российские войска атаковали Украину 59 средствами воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 18 ракет из 51-ой запущенной и все восемь дронов-камикадзе.

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На Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожье и Хмельнитчину захватчики направили ракеты, летящие по баллистической траектории, в частности, четыре "Кинжала". Об этом рассказали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и Воздушные силы ВСУ.

Для очередной атаки на Украину россияне применили крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты, а также ударные дроны. Всего в небе над нашим государством с ночи фиксировалось 59 средств воздушного нападения.

В частности, восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 оккупанты запустили из района Приморско-Ахтарска (РФ).

Семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 летели на Украину из Белгородской области (РФ).

Также российские войска с четырех самолетов МиГ-31К запустили четыре ракеты Х-47М2 "Кинжал". Пуски совершались из района российских Рязани и Тамбова.

24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС путинские вояки запускали из района российского Энгельса.

Восемь крылатых ракет Х-22 – с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области. Оттуда же захватчики с самолетов тактической авиации запустили две управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Также были произведены пуски шести баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкоя и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. О последствиях и пострадавших сообщат на местах военные администрации", – отметили в Воздушных силах.

Под ударами захватчиков оказался ряд регионов. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, враг направил на Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области.

"В итоге защитники неба уничтожили: восемь ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей ", – резюмировали в Воздушных силах.

Напомним, утром 8 января Россия устроила новую атаку на Украину, запустив ракеты из Ту-95МС и "Кинжалы".

Первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Хмельницком, Запорожье и на Харьковщине. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Так, только в Новомосковске на Днепропетровщине пострадали более 20 человек, среди них пятеро детей от 4 до 17 лет.

В Кривом Роге повреждены ТЦ и десятки домов, ранения получил мужчина. Также захватчики атаковали Криворожский район, убив там женщину.

В Запорожье есть попадание в жилые районы: по состоянию на 09:30 сообщалось о четырех раненых.

В Хмельницкой области под прицелом были объекты инфраструктуры: вспыхнул пожар, к 11:00 было известно о двух погибших.

А на Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и Змиеву. Целили в промышленные объекты, но уже традиционно попали по домам. В Харькове обошлось без пострадавших, а в Змиеве спасатели ищут под завалами людей. К 11:00 было известно об одной жертве России в этом населенном пункте.