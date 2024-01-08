Силы ПВО сбили все восемь 'Шахедов', которыми ночью атаковала Россия

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 7 на 8 января сбили восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Все вражеские цели были обезврежены в небе над южными регионами.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. А о деталях атаки рассказали в Силах обороны юга.

По данным военных, ударные беспилотники оккупанты направили из акватории Черного моря, они летели по Одесской и Николаевской областям.

Отражали это воздушное нападение защитники неба из состава воздушного командования "Юг", подразделения Военно-морских сил и мобильные огневые группы из других составляющих Сил обороны.

Так, семь "Шахедов" были уничтожены на Одесщине, еще один на Николаевщине.

Сообщается, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на открытой территории Одесского района – там возник пожар, но спасатели быстро его потушили. Разрушений и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 января защитники неба сбили 21 из 28 "Шахедов", которыми оккупанты атаковали Украину. Часть вражеских дронов привела к прилетам в Днепре и на Николаевщине.

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