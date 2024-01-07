Россия ночью атаковала Украину 28 'Шахедами': силы ПВО сбили 21 дрон

Защитники неба Украины в ночь на воскресенье, 7 января, уничтожили 21 из 28 дронов-камикадзе типа Shahed. Оккупанты из РФ начали запускать их еще с вечера субботы, и часть БПЛА попала по Днепру и Николаевщине.

Видео дня

Параллельно враг вел обстрел ракетами С-300. О деталях отражения очередной российской атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запустили 28 удачных БПЛА Shahed-136/131 из района российского Приморско-Ахтарска. Кроме этого, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 агрессор атаковал украинские города из временно оккупированной Донетчины.

Основными направлениями удара были южные и восточные регионы Украины. Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Черкасской областей.

К отражению этого вражеского воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Защитникам удалось сбить 21 "Шахед".

По данным Сил обороны юга, враг запускал дроны и из временно оккупированного Крыма, направляя их в прибрежную зону Николаевщины и Одесщины, а также в сторону центральных и западных регионов Украины.

В их зоне ответственности было уничтожено 11 "Шахедов": пять на Николаевщине, по два на Одесщине и Днепропетровщине, по одному на Кировоградщине и Винниччине.

Известно, что в Николаевской области произошло попадание дрона в рекреационную зону, где на одной из законсервированных баз отдыха возникло возгорание. Пожар оперативно потушили, люди не пострадали.

Кроме этого, в начале этой атаки поздно вечером в субботу в Днепре "Шахед" попал в жилой дом, где проживало 22 семьи. К счастью, обошлось без жертв, повреждения получили квартиры и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали остатки российского дрона из серии "аналоговнет", который защитники сбили на Николаевщине. Оккупанты сделали этот беспилотник из куска трубы, пластиковых бутылок и фанеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!