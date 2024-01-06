'Аналогов нет': Ким показал российский дрон, сбитый в Николаевской области. Фото и видео

Накануне, 5 января, в Николаевской области был сбит необычный дрон. "Чудо-техника", ошеломившая украинских воинов, создана из фанеры, пластиковых бутылок и куска трубы.

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Несмотря на столь причудливый набор комплектующих, это "изобретение бурятской лаборатории" смогло не только подняться в воздух, но и преодолело определенное расстояние и отвлекло на себя внимание сил ПВО. Видео с обломками самодельного беспилотника опубликовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Это АналаГовнетный дрон. Сбили вчера у нас в области", – написал он 6 января.

Ким также опубликовал фотографии, позволяющие изучить устройство достижения российской инженерной мысли, а также видео, зафиксировавшее впечатления украинских военных от того, что они увидели на месте падения "птички".

Устройство, которое автор видео назвал БпЛА, созданным в "секретных лабораториях Бурятии" и "не имеющем аналогов в мире", действительно вряд ли имеет "братьев" среди бесплотников. Смастеренный из куска ткани, подручных дощечек, пластиковых бутылок и фанеры, а также куска трубы и незаменимого скотча, этот "дрон", тем не менее, смог не только подняться в воздух, но и пролетел расстояние до места поражения.

Напомним, в ночь на 6 января оккупанты снова атаковали Украину дронами. Враг запустил из района Приморско-Ахтарска (РФ) два БПЛА, оба сбили силы ПВО над Николаевщиной и Хмельнитчиной. Было ли одним из них то чудо техники, которое показал глава Николаевской ОВА, на данный момент неизвестно.