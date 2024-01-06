Оккупанты ночью атаковали Украину дронами, все 'Шахеды' сбили силы ПВО

В ночь на 6 января украинские силы ПВО успешно отработали по дронам-камикадзе "Shahed-136/131", которыми Россия вновь атаковала наше государство. Защитники неба сбили 2 из 2 воздушных целей.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Как отметили в Telegram Воздушных сил ВСУ, ударные БПЛА оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарск – РФ.

Отмечается, что дроны были обезврежены в Николаевской и Хмельницкой областях.

Напомним, ночью и утром 5 января силы ПВО Украины сбили 21 из 29 запущенных российскими оккупантами ударных БПЛА типа Shahed-136/131. По вражеским целям защитники неба работали в пяти регионах, известно о прилетах в Херсонскую область.

Вражеские БПЛА удалось обезвредить в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Хмельницкой. Большинство "Шахедов" уничтожили подразделения мобильных огневых групп.

Накануне оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Никополь на Днепропетровщине. Один из БПЛА врага попал в частный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Двухэтажное здание потерпело разрушения, огонь охватил площадь 80 м кв.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 5 января россияне били дронами по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Атаки происходили в две волны. Пострадали и ангары для хранения зерна и дома культуры.

– 1 января командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал кадры успешной работы защитников Украины по вражеским дронам. Мобильные группы, уничтожающие ударные БПЛА противника, вооружены зенитными ракетными комплексами малой дальности, зенитно-артиллерийскими комплексами, переносными ЗРК, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

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