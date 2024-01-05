Оккупанты запустили по Украине 29 'Шахедов': силы ПВО сбили 21 дрон

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 5 января сбили 21 из 29 запущенных российскими оккупантами ударных БПЛА типа Shahed-136/131. По вражеским целям ПВО работала в пяти регионах, известно о прилетах на Херсонщине.

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Атака продолжалась в две волны, беспилотники летели из района Приморсько-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что к отражению 29 российских БПЛА привлекались мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

В общем 21 беспилотник был сбит в пределах Николаевщины, Херсонщины, Днепропетровщины, Кировоградщины, Черкасщины и Хмельнитчины. Большинство "Шахедов" обезвредили подразделения мобильных огневых групп.

Часть ударных дронов оккупанты направили по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей. Известно, что на Херсонщине сбили три "Шахеда", однако зафиксировано и попадание – по админзданию и модульному городку в селе Высокое, где семеро жителей получили ранения.

По данным ОВА, в Черкасской области сбили пять "Шахедов". Прошло без пострадавших. В результате падения обломков зафиксировано повреждение линий электропередач. Аварийные бригады работали над восстановлением света в ряде населенных пунктов.

Кроме этого, на Днепропетровщине защитники уничтожили шесть ударных БПЛА врага – все в Криворожском районе. Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью 4 января, враг запустил в сторону Украины два "Шахеда". Защитники неба сбили обе ударных дрона на Хмельнитчине.

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