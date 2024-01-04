Силы ПВО сбили два 'Шахеда', которыми оккупанты атаковали Украину ночью

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 4 января уничтожили в небе два дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Ими российские оккупанты пытались нанести удары по Хмельницкой области.

Видео дня

Параллельно враг ударил по двум регионам управляемыми ракетами. Об отражении очередной дроновой атаки РФ рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ударные БПЛА враг запустил с юго-восточного направления. Оба "Шахеда" защитники неба сбили на Хмельнитчине.

В то же время войска РФ ночью ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковщине и Донетчине. Предварительно, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

В частности, враг нанес два удара ракетами С-300 по центральной части Харькова. Обстрел был перед полуночью, в городе получила повреждения гражданская инфраструктура.

По данным местных властей, так же около полуночи оккупанты ударили ракетами по центру города Курахово в Донецкой области. Там разрушены детсад, школа, профилакторий и кафе, повреждено много многоэтажек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!