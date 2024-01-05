Оккупанты ударили дронами по админзданию и модульному городку на Херсонщине: есть раненые

Ночью в пятницу, 5 января, российская оккупационная армия обстреляла село Высокое Тягинской громады Херсонской области. По гражданской инфраструктуре враг ударил тремя дронами типа Shahed.

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Пстрадали семь граждан. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, "Шахеды" попали в административное здание и модульный городок, построенный для украинцев, потерявших свое жилье из-за российских террористов.

В результате этого обстрела 50-летний мужчина получил ранение брюшной полости и печени, его госпитализировали. Еще у одного жителя, 43 лет, травмированы спина и плечо – помощь ему оказали на месте.

Кроме этого, пять человек, среди которых подросток 14 лет, получили контузии, острые реакции на стресс.

"Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела", – отметил глава ОВА.

С начала 5 января Херсонской области уже трижды объявлять воздушную тревогу из-за угрозы российских обстрелов. По словам главы объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, во время дроновой атаки защитники неба сбили над Херснощиной четыре "Шахеда".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января войска РФ обстреляли поселок Станислав на Херсонщине. В результате вражеского удара погиб местный житель, еще двое получили ранения.

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