Враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям: Гуменюк раскрыла детали новой атаки 'Шахедов'

В ночь на 5 января войска России запустили по Украине две волны атак "Шахедами". Воины Сил обороны юга уничтожили не менее десяти вражеских дронов-камикадзе, однако, к сожалению, есть прилеты и раненые – враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям.

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Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая продолжалась почти три часа, она началась в начале ночи и была достаточно "компактной". Через два часа началась следующая волна. Боевая работа и уничтожение продолжаются (по состоянию на 7 утра. – Ред.)", – сказала она.

Гуменюк добавила, что работа украинских защитников по уничтожению "Шахедов" была результативной.

Подразделения ПВО сбили четыре БПЛА над Херсонщиной, еще четыре – над Днепропетровщиной, по одному – в Николаевской и Кировоградской областях.

"К сожалению, не обошлось без попаданий. На этот раз враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Это и ангары для хранения зерна, и дома культуры. К сожалению, предварительно есть раненые", – рассказала Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине в 9 часов вечера 4 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов "Шахедами". В последнее время РФ ежедневно запускает иранские дроны-камикадзе по мирным городам.

– Утром 4 января враг атаковал энергообъект в Кропивницком. Вследствие ракетного удара погиб человек, еще пять ранены. Без света осталась часть потребителей и железная дорога.

– По данным Business Insider, массированными ракетными обстрелами РФ хочет не только привести к разрушениям, но и заставить Украину израсходовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО Patriot.

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