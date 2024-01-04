По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил Shahed и тактическую авиацию с юга

В ряде регионов Украины вечером 4 января вновь зазвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами-камикадзе Shahed. В последнее время войска Российской Федерации каждый вечер запускают по нашей стране эти БПЛА иранской разработки.

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Тревога из-за дронов началась около 21:00. Кроме этого, примерно в 21:50 Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении, со стороны Азовского моря.

Военные попросили украинцев не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.

Shahed противник запустил несколькими группами. Они заходили в наше воздушное пространство с юга – первые были зафиксированы на Херсонщине. Об этом рассказала пресс-служба ВС ВСУ в официальном Telegram-канале.

На 22:10 тревога была объявлена в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Первая и вторая группы дронов взяли курс на север. В 22:14 на Херсонщину залетели новые беспилотники. Движение они начинали примерно так же, как и первые.

В 22:24 тревога расширилась и на Черкасскую область.

Как писал OBOZ.UA, Россия 4 января атаковала энергетический объект в Кропивницком. В результате ракетной атаки погиб человек, еще пять получили ранения. Из-за повреждения одного из объектов НЭК "Укрэнерго" без света осталась часть бытовых потребителей и железная дорога.

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