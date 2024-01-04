Массированными обстрелами Россия хочет истощить украинские запасы ракет Patriot – Business Insider

Массированными ракетными обстрелами Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и преследует более крупную цель. Вероятно, Москва пытается не просто попасть по определенной цели, но и заставить Украину израсходовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО Patriot.

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Об этом говорится в материале Business Insider. Как пишут журналисты, без защиты, которую обеспечивают комплексы Patriot, РФ сможет нанести гораздо больший ущерб, с меньшим страхом, что удары будут безрезультатными.

Кроме того, Россия выбрала для массированных ударов "удобное" время, когда одобрение Конгрессом США дальнейшей помощи может "ограничить возможности Украины получить больше ракет для Patriot".

Доктор Джейд МакГлинн, исследователь российской политики и старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, заявила, что истощение запасов ракет Patriot и других ракет для ПВО является "явной частью" российской стратегии.

"Patriot, безусловно, находятся в центре внимания российской пропаганды внутри страны", – отметила эксперт.

МакГлинн сказала, что события в Конгрессе объясняют, почему Россия ждала до конца декабря, чтобы начать свои массированные ракетные удары.

"Непонятно, почему Россия так долго ждала этих ударов по инфраструктуре по сравнению с прошлым годом. Но это имеет смысл в контексте отсутствия одобрения США на оборонную помощь Украине", – заявила эксперт.

Главный корреспондент The Wall Street Journal по международным делам Ярослав Трофимов также предположил, что Россия стремится истощить украинские запасы ракет Patriot в надежде затем уничтожить и сами батареи, которые их запускают.

По его словам, еще одной целью россиян была система ПВО NASAMS.

Аналитик центра Chatham House по вопросам России Кейр Джайлс подчеркнула, что Россия, вероятно, планирует ракетные удары в свои собственные сроки и знает, что "будет ограниченное количество поставок из-за границы, что бы ни случилось, с перекрытием крана США или без него".

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны Британии сказали, что последние удары РФ по Украине засвидетельствовали смену тактики России в атаках на украинские регионы. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как в прошлую зиму, а прежде всего на военную промышленность Украины.