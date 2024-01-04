Оккупанты ударили по Станиславу на Херсонщине: есть погибший и пострадавшие

4 января российские террористы атаковали поселок Станислав в Херсонской области. Вследствие вражеского удара погиб один местный житель, еще два человека получили травмы.

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Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. В результате вражеских обстрелов в селе были повреждены частные дома, автомобили и исчезла электроэнергия.

61-летний местный житель получил травмы, повлекшие смерть. 48-летняя женщина, находившаяся в автомобиле во время вражеских обстрелов, получила контузию. В настоящее время ей предоставляют медицинскую помощь.

Также пострадал 54-летний мужчина, однако он отказался от госпитализации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 31 декабря снова обстреляли Херсон. В результате вражеского удара погиб подросток. Еще один мальчик получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации вечером 30 декабря устроили очередной обстрел Херсона из артиллерийского оружия. Было попадание в жилой дом, погибли по меньшей мере два мирных жителя.

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