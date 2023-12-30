Войска РФ попали в жилой дом в Херсоне: есть жертвы

Войска Российской Федерации вечером 30 декабря устроили очередной обстрел Херсона из артиллерийского оружия. Было попадание в жилой дом, погибли минимум два мирных жителя.

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Взрывы в городе подтвердил в Telegram руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. На местах обстрелов работали спасатели.

Начальник городской военной администрации Роман Мрочко уточнил: в результате атаки российских оккупационных войск в Корабельном районе загорелся дом. "Пока известно об одном погибшем на месте пожара", – написал он в 19:20 субботы.

В 20:00 Мрочко сообщил о второй жертве. Это женщина 59 лет. Она находилась в здании, которое было разрушено.

Областная прокуратура заявила, что начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, артиллерийские удары противник нанес по центральной части Херсона около 18:40.

В результате взрыва снарядов в частном доме произошел пожар. Там после ликвидации огня обнаружено тело гражданского.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 30 декабря российские оккупанты открыли огонь по пригороду Херсона и убили 55-летнего мужчину на его собственном подворье. А в Черниговской области ВС РФ убили местного жителя 32 лет.

– В ночь на 30 декабря, по данным Генерального штаба ВСУ, армия страны-агрессора атаковала Украину 10 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили пять из них. Местом основного удара противника была прифронтовая зона Херсона.

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