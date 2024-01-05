Россияне атаковали Никополь: ударный беспилотник попал в жилой дом. Фото

В пятницу, 5 января, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Никополь на Днепропетровщине. Один из БПЛА врага попал в частный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Спасатели уточнили, что двухэтажное здание потерпело разрушения, огонь охватил площадь 80 м кв. Пожар удалось ликвидировать.

Напомним, 2 января россияне обстреляли Никополь из артиллерии. В результате атаки пострадали два человека. Ранение получил 50-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один раненый 59 лет будет лечиться амбулаторно.

Также были повреждены частные и промышленные предприятия, детсад, парковая инфраструктура и торговый павильон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 января оккупанты снова обстреляли Херсон. В результате атаки ранены четыре человека, поврежден склад с гуманитарной помощью, жилые дома и автомобили.

– Также в этот день россияне обстреляли село Высокое Тягинское общество Херсонской области. По гражданской инфраструктуре враг ударил тремя дронами типа Shahed.

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