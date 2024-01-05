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Оккупанты обстреляли Херсон, поврежден склад с гуманитаркой и дома: есть пострадавшие. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
546
Оккупанты обстреляли Херсон, поврежден склад с гуманитаркой и дома: есть пострадавшие. Фото

Оккупационные войска России около 11:20 в пятницу, 5 января, вновь обстреляли Херсон. Вследствие атаки ранены четыре человека, повреждены склад с гуманитарной помощью, жилые дома и автомобили.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. В Telegram-канале ведомства также было опубликовано фото последствий вражеских обстрелов.

Оккупанты обстреляли Херсон, поврежден склад с гуманитаркой и дома: есть пострадавшие. Фото

По данным прокуратуры, пострадавшие, среди которых одна женщина, получившие травмы разной степени, им оказывается медицинская помощь.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты обстреляли Херсон, поврежден склад с гуманитаркой и дома: есть пострадавшие. Фото

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в свою очередь сообщил, что оккупанты обстреливали Херсон весь вечер и ночь.

"В одном из домов пострадала пожилая женщина. Медики оказали ей помощь на месте. Есть разрушения в многоквартирном доме. Также была повреждена газовая труба", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Херсон, поврежден склад с гуманитаркой и дома: есть пострадавшие. Фото

Пресс-служба Херсонской ОВА уточнила, что под обстрел попал Днепровский район Херсона.

Пострадавшая 69-летняя женщина отказалась от госпитализации, в то же время в больницу обратились трое мужчин, 22, 23 и 46 лет. На складе, где хранилась гуманитарная помощь, произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 января войска РФ атаковали село Высокое Тягинской громады Херсонской области. Враг запустил три "Шахеда", попав в админздание и модульный городок для потерявших жилье. Вследствие атаки пострадали семеро человек.

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