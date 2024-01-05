Оккупанты обстреляли Херсон, поврежден склад с гуманитаркой и дома: есть пострадавшие. Фото

Оккупационные войска России около 11:20 в пятницу, 5 января, вновь обстреляли Херсон. Вследствие атаки ранены четыре человека, повреждены склад с гуманитарной помощью, жилые дома и автомобили.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. В Telegram-канале ведомства также было опубликовано фото последствий вражеских обстрелов.

По данным прокуратуры, пострадавшие, среди которых одна женщина, получившие травмы разной степени, им оказывается медицинская помощь.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в свою очередь сообщил, что оккупанты обстреливали Херсон весь вечер и ночь.

"В одном из домов пострадала пожилая женщина. Медики оказали ей помощь на месте. Есть разрушения в многоквартирном доме. Также была повреждена газовая труба", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Херсонской ОВА уточнила, что под обстрел попал Днепровский район Херсона.

Пострадавшая 69-летняя женщина отказалась от госпитализации, в то же время в больницу обратились трое мужчин, 22, 23 и 46 лет. На складе, где хранилась гуманитарная помощь, произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 января войска РФ атаковали село Высокое Тягинской громады Херсонской области. Враг запустил три "Шахеда", попав в админздание и модульный городок для потерявших жилье. Вследствие атаки пострадали семеро человек.

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