Мобильные огневые группы безжалостно уничтожают ударные БПЛА врага: опубликовано видео успешной работы

Защитники украинского неба каждый день и каждую ночь сбивают ракеты и дроны, которыми российские оккупанты атакуют наши города и села. В борьбе с дронами-камикадзе противника эффективны мобильные огневые группы.

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Воины, которые выполняют задачи на северном направлении, регулярно показывают свою результативность. Кадры успешной работы по вражеским дронам в своем официальном Telegram-канале опубликовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Мобильные группы, которые уничтожают ударные БПЛА противника, вооружены зенитными ракетными комплексами малой дальности, зенитно-артиллерийскими комплексами, переносными зенитными ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

Наев также рассказал о последних результатах "охоты" украинских воинов на вражеские БПЛА.

"В частности, во время последнего удара в Северной операционной зоне ими были уничтожены четыре дрона-камикадзе типа "Shahed", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия в новогоднюю ночь, 1 января, атаковала Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed – запустила их 90 штук. Однако защитники неба сбили большинство – 87 целей.

– По части этих вражеских целей отработали бойцы Государственной пограничной службы. В частности, на пограничье защитники сбили пять российских ударных БПЛА.

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