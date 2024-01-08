Оккупанты пытаются скрыть последствия атаки по аэродрому в Саках: всплыли детали

Российская Федерация очень тщательно пытается скрыть последствия удара по военному аэродрому в Саках (временно оккупированный Крым). Это может быть косвенным показателем того, что атака принесла результаты.

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Такое предположение сделала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя "бавовну" в Крыму в эфире телемарафона "Єдині новини". Напомним, что взрывы в районе аэродрома "Саки" прогремели в ночь с 5 на 6 января.

"Состоялась боевая работа по существенному по своему значению военному объекту. Будем надеяться, что еще доразведанные последствия будут еще более убедительными. То, насколько старательно их пытаются скрыть россияне, является косвенным свидетельством того", – отметила Гуменюк.

Она сказала, что это объект командного направления, то есть сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе.

"Это еще и объект, где предполагалось сохранение боеприпасов... Надеемся, что доразведываемые данные будут максимально объемными", – заявила представительница ОК "Юг".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона также высказался об атаке, направленной на российский аэродром "Саки". Он сказал, что там на территории был защищенный бункер, который использовался как пункт управления. Предварительно, он был поражен крылатыми ракетами.

"Есть данные разведки, есть радиообмен, что ракеты достигли своей цели", – отметил Игнат. При этом россияне традиционно утверждали общественности, что все ракеты перехватила их ПВО.

"Есть у нас соответствующий объективный контроль, что было поражение. Насколько последствия этого удара серьезны – пока информации нет", – уточнил представитель Воздушных сил.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 января четыре крылатые ракеты Storm Shadow нанесли удар по административному зданию на военном аэродроме "Саки" в районе оккупированной Новофедоровки (Крым).

– В ГУР МО заявили, что Главное управление разведки, Воздушные силы и военные ВСУ провели сложную спецоперацию, в ходе которой 4 января были нанесены удары по российским радиолокационным позициям на аэродроме "Саки" и складу техники вблизи Гришино (60 км к северо-востоку Евпатории).

– Институт изучения войны после этого отметил, что украинские ракеты и дроны способны проникать через противовоздушную оборону врага.

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