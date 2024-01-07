12 успешных ударов: где уничтожены склады боеприпасов и штабы войск РФ. Карта

Защитники Украины в течение недели (1-7 января) нанесли по меньшей мере 12 результативных ударов по тылам российских оккупационных войск. Уничтожено четыре склада боеприпасов ВС РФ и восемь баз/командных пунктов/складов горюче-смазочных материалов.

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Соответствующей статистикой в воскресенье, 7 января, поделился Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Авторы также показали на карте, какие районы посетила "бавовна".

Как минимум четыре прилета насчитали во временно оккупированном россиянами украинском Крыму.

Недельный итог работы Сил обороны по тылам российских захватчиков:

– Лисичанск Луганской области – прилет в место базирования противника;

– Северодонецкий район Луганщины – склад боеприпасов;

– Кадиевка Луганской области – "минус" место базирования;

– Токмак Запорожской области – склад боеприпасов;

– город Васильевка Запорожской области – командный пункт;

– Пологовский район Запорожской области – склад БК;

– район Севастополя, оккупированный Крым – минус командный пункт, попадание в место базирования;

– село Гришино (Крым) – склад БК;

– Саки (Крым) – командный пункт и место базирования;

– Евпатория (Крым) – место базирования;

– Шебекинский район Белгородской области (Российская Федерация) – минус склад горюче-смазочных материалов.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты 7 января пытались вести наступление на шести направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском. В течение суток (по состоянию на 18:00) произошло 29 боевых столкновений.

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