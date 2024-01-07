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12 успешных ударов: где уничтожены склады боеприпасов и штабы войск РФ. Карта

Дарья Дурова
War
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Удары по тылам ВС РФ

Защитники Украины в течение недели (1-7 января) нанесли по меньшей мере 12 результативных ударов по тылам российских оккупационных войск. Уничтожено четыре склада боеприпасов ВС РФ и восемь баз/командных пунктов/складов горюче-смазочных материалов.

Видео дня

Соответствующей статистикой в воскресенье, 7 января, поделился Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Авторы также показали на карте, какие районы посетила "бавовна".

Как минимум четыре прилета насчитали во временно оккупированном россиянами украинском Крыму.

Карта бавовны за неделю

Недельный итог работы Сил обороны по тылам российских захватчиков:

– Лисичанск Луганской области – прилет в место базирования противника;

Северодонецкий район Луганщины – склад боеприпасов;

Кадиевка Луганской области – "минус" место базирования;

Токмак Запорожской области – склад боеприпасов;

– город Васильевка Запорожской области – командный пункт;

Пологовский район Запорожской области – склад БК;

– район Севастополя, оккупированный Крым – минус командный пункт, попадание в место базирования;

– село Гришино (Крым) – склад БК;

Саки (Крым) – командный пункт и место базирования;

Евпатория (Крым) – место базирования;

Шебекинский район Белгородской области (Российская Федерация) – минус склад горюче-смазочных материалов.

Линия фронта в Украине

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты 7 января пытались вести наступление на шести направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском. В течение суток (по состоянию на 18:00) произошло 29 боевых столкновений.

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