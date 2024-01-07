Силы обороны сдерживают врага под Марьинкой, на Донбассе и Запорожье продолжаются штурмы – Генштаб

Российские оккупанты 7 января пытались вести наступление на шести направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском. В течение суток (по состоянию на 18:00) произошло 29 боевых столкновений.

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Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером в воскресенье (683 сутки полномасштабной войны) в Facebook. Оперативную обстановку на востоке и юге пресс-служба назвала сложной.

Россия продолжает нарушать законы и обычаи войны, использовать тактику террора, атаковать как военные, так и гражданские объекты. Армия государства-агрессора активно применяет бронетехнику, оперативно-тактическую авиацию и FPV-дроны.

В воскресенье было зафиксировано шесть ракетных и 40 авиационных ударов, 21 вражеский обстрел из РСЗО. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, жертвы и пострадавшие среди населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, без признаков формирования наступательных группировок. Представители ВС Беларуси выполняют задачи в районах, граничащих с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ сохраняют военное присутствие в пограничье, ведут диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают украинские населенные пункты с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений у госграницы. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфино, Искрисковщина, Мефодовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки возле Синковки и Ивановки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Авиаудар противника был зафиксирован в районе Берестового. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отбиты три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена вражеская атака вблизи Андреевки. Войска РФ нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Дружба. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены пять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 неподалеку от Первомайского и Невельского. Там оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Там захватчики при поддержке авиации трижды безуспешно пытались прорвать нашу оборону. Авиационные удары россияне нанесли в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, а в Николаевской области – Дмитровка и Очаков. Армия РФ нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил два безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

В течение 7 января авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство россиян.

Как писал OBOZ.UA:

– С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия запустила 63 аэробаллистические ракеты "Кинжал". Силы противовоздушной обороны сбили 25 таких ракет.

– После двух масштабных ракетных и дроновых атак России на Украину, произошедших 29 декабря и 2 января, возможна по меньшей мере еще одна, третья. Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что этой зимой враг не намерен критически снижать свои стратегические резервы.

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