Игнат рассказал сколько российских 'Кинжалов' сбила Украина благодаря системам Patriot

С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия запустила 63 аэробаллистические ракеты "Кинжал". Силы противовоздушной обороны сбили 25 таких ракет.

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Уничтожение таких ракет стало возможным благодаря передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, весной 2023 года Силы обороны Украины получили на вооружение первые батареи ЗРК Patriot. Уже 4 мая украинские военнослужащие эффективно применили этот зенитный ракетный комплекс, уничтожив аэробаллистическую ракету "Кинжал".

"На сегодняшний день имеем 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения. Начиная с 4 мая 25 "Кинжалов" было уничтожено. Именно тогда, с весны прошлого года мы получили Patriot и получили возможность уничтожать аэробаллистические ракеты", – сказал Игнат.

Также в командовании Воздушных сил ВСУ заверили, что поставки зенитных ракет идут нормировано. Партнеры Украины осведомлены о потребности Сил обороны в пополнении боекомплекта к ЗРК.

"У нас идут нормированные поставки ракет, безусловно, произошли две огромные атаки, мы потратили запасы, которые нам дали партнеры. Сейчас идут процессы, чтобы обеспечивать и дальше Украину той нормой ракет, которая необходима для отражения воздушного нападения", – отметил Игнат.

Ранее сообщалось, что массированными ракетными обстрелами Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и преследует еще одну цель. Вероятно, Москва пытается не просто попасть по определенной цели, но и заставить Украину израсходовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО Patriot.

Напомним, в декабре 2023 в Германии закончила обучение вторая группа украинских воинов по работе с системой противовоздушной обороны Patriot. Обучение прошли около 70 солдат и офицеров. Курс обучения длился более шести недель на одной из баз военно-воздушных сил в Германии.

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