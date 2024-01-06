Армия Путина готовит третью большую атаку на Украину, враг может скорректировать цели: интервью с Крамаровым

После двух масштабных ракетных и дроновых атак России на Украину, произошедших 29 декабря и 2 января, возможна по меньшей мере еще одна, третья. У российской оккупационной армии до сих пор остается большой запас ракетного вооружения. Однако повторения сценария прошлой зимы в этот раз не будет. В частности потому, что враг не намерен критически снижать свои стратегические резервы. Следовательно, будет ли четвертая попытка нанести массированный ракетный удар по Украине, пока неизвестно.

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На сегодняшний день градус напряжения на фронте, в частности, в районе Авдеевки, несколько упал. Это связано прежде всего с истощением сил врага. В ближайшие дни он будет пытаться восстанавливаться и подтягивать новые резервы. Но как этим временем условного снижения интенсивности боев должны воспользоваться Силы обороны и союзники Украины? По меньшей мере необходимо обеспечить украинскую армию боекомплектом, а лучше – новыми партиями западного вооружения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Считаете ли вы, что большой запас дронов и ракет, который враг накапливал в течение нескольких месяцев, в целом после серии массированных атак на Украину исчерпан?

– Нет, не исчерпан. По разным оценкам, Россия смогла подготовить около 1200 ракет разных типов. Тратить весь этот запас, как это было во время обстрелов прошлой зимой, то есть снижать свой стратегический запас по всем типам номенклатуры вооружений на этот раз они не будут.

Но даже если не влезать в стратегический запас, у россиян еще сохраняется потенциал на еще как минимум два больших массированных обстрела, используя реально всю номенклатуру ракетного вооружения. Скорее всего, они их и осуществят, и это будет в ближайшее время. Интервал, который нужен противнику для корректировки целей и программного маршрута ракет, – 5-7 суток.

Поэтому, к сожалению, следует ожидать, что будет как минимум еще один, третий, обстрел. Будет ли четвертый большой обстрел – это уже вопрос. Скорее всего, это будет решаться по результатам оценки предварительных обстрелов, были достигнуты цели или нет.

– Как вы можете оценить объем и опасность ракет, которые страна-оккупант Россия получает из Северной Кореи?

– Пока трудно комментировать этот вопрос, ведь, кроме заявлений со стороны США, дополнительной информации еще нет.

– А как насчет конкретных целей этих атак? Они могут быть подобными предыдущим?

– Прежде всего враг пытается наносить удары по нашим предприятиям военно-промышленного комплекса, по нашим складам со всеми типами вооружений, по местам хранения наших зенитно-ракетных комплексов, авиационного оружия, артиллерийских снарядов и тому подобному. Конечно, учитывая ухудшение погодных условий, тем более, что идет похолодание, могут быть попытки нанести удары, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры.

Последние разы они уделяли меньшее внимание объектам энергетической инфраструктуры, больше пытались наносить удары по Киеву и другим городам, в целом по мирному населению плюс по предприятиям ВПК и нашим местам хранения вооружений. Таковы были основные цели и задачи прошлых двух обстрелов.

– В последние дни появилось два фактически противоречивых сообщения. С одной стороны, генерал Александр Тарнавский рассказал о том, что российские оккупационные войска почти вдвое увеличили количество боестолкновений на Таврическом направлении. С другой стороны, в отчете DeepState говорится, что в период новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боевых действий. Там ожидается усиление интенсивности после 7 января. Есть ли здесь противоречие? Ваш прогноз – какую динамику действительно могут иметь боевые действия в ближайшие недели?

– Здесь действительно есть определенное противоречие, но в течение последней недели россияне понесли определенные тактические потери. Поэтому если сравнить с ситуацией по состоянию на середину декабря, то действительно интенсивность боевых действий несколько уменьшилась. Но уменьшилась несущественно. Она продолжает быть достаточно высокой, но в сравнении.

Также согласен с прогнозом о том, что нужно ожидать новой интенсификации. И здесь главный вопрос даже не привязка к определенным праздникам. Вопрос в том, что россияне просто в большей степени используют это время, последнюю неделю, для реорганизации, перегруппировки, подтягивания резервов. Это касается Таврического, Авдеевского направления, левобережья Херсонщины, Бахмута.

После того, как противник подтянет резервы, где-нибудь пополнится бронетехникой, думаю, снова будут попытки штурма наших позиций. Будут более активные попытки, как мы видели в середине декабря.

– Насчет Авдеевки. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты пытаются держать в напряжении всю линию обороны этого города. Он также прогнозирует очередную волну обострения в скором времени.

– Да, этого нужно ожидать. Не будем привязываться к рождественским праздникам. Здесь больше вопрос в том, что силы врага, сосредоточенные в районе Авдеевки, истощены. Им нужно подтянуть свежие резервы, технику, которую они подвозят, как правило, с интервалом в 7-10 дней. Я тоже вижу определенный всплеск в статистике, в сводках нашего Генерального штаба потерь врага. Потому что, как правило, противник сразу же бросает резервы на поле боя.

Нам, конечно, сейчас было бы хорошо получить помощь от наших западных партнеров в виде боекомплекта. В период условного снижения интенсивности боевых действий это критически необходимо, не говоря уже о другом оружии, танках, артиллерии и т.д. Пока очень и очень необходим был бы просто полный боекомплект. Так мы могли бы лучше подготовиться к новой волне интенсификации боевых действий.