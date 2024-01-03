'Должны ответить на языке, который понимает Путин': глава МИД Польши призвал предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия

Запад обязан отреагировать на последние жестокие атаки России на Украину, повлекшие за собой большое количество погибших и раненых и нанесшие значительные разрушения. Киев должен получить от западных партнеров ракеты большой дальности, чтобы уничтожать пусковые площадки, откуда РФ запускает ракеты и дроны, а также командные центры.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он также призвал Запад усилить санкции против России и перекрыть каналы поступления в Россию контрабандных компонентов для производства ракет.

"Мы должны ответить на последнее наступление на Украину на понятном Путину языке: усилив санкции, чтобы он не мог производить новое оружие с контрабандными компонентами, и предоставив Киеву ракеты большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры", – написал Сикорский в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter.

Ранее Сикорский призвал обеспечить поражение Путина: для этого Европе, по его мнению, следует перейти на военные рельсы. Также глава польского внешнеполитического ведомства убежден, что Украина должна выиграть войну и стать членом ЕС в международно признанных границах.

Напомним, утром 2 января 2024 года Россия нанесла массированный удар по Украине. На украинские регионы летели 99 российских ракет разных типов. В частности, на Киев и Харьков враг направил аэробалистические ракеты "Кинжал".

Силы ПВО сбили все "Кинжалы", "Калибры" и 59 из 70 крылатых ракет. Однако в результате попаданий и падения сбитых ракет, по данным на вечер 2 января, погибли пять человек в Киевской области, в Киеве и Харькове. Пострадали не менее 130 гражданских лиц. Повреждения получили более 250 гражданских объектов.

А 29 декабря 2023 года враг ударил по Украине 158 средствами воздушного нападения. Тогда силы ПВО сбили 114 из них: 87 крылатых ракет и 27 дронов.

Под вражеским ударом оказались около 120 населенных пунктов, включая Киев, Харьков, Одессу, Днепр и Львов. Повреждены сотни объектов инфраструктуры. Погибли десятки человек.