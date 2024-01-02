Силы ПВО сбили все 'Кинжалы', 'Калибры' и 59 из 70 крылатых ракет: Залужный раскрыл детали массированной атаки РФ на Украину

Утром 2 января российские террористы запустили по территории Украины 99 ракет разного типа. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено.

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В частности, было сбило 62 крылатые ракеты и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал". Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Под атакой была гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты, а основным направлением удара была украинская столица.

Сначала террористы атаковали ударными дронами-камикадзе Shahed с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БПЛА были уничтожены противовоздушной обороной.

После этого оккупанты применили стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Около 6 часов утра 16 самолетов вышли на рубеже пуска и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме того, с 7:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К. Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М, С-300/С-400.

Вместе с этим враг с самолетов тактической авиации Су-35 применил четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П. По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.

Напомним, государство-террорист Россия утром 2 января подняла в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществила пуски ракет по Украине, в частности "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном с курсом на Киевщину, где в итоге произошли попадания и падения обломков. Кроме этого, под обстрелом находился Харьков.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в том числе и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения государство-террорист РФ запустило против Украины более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

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