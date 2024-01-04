Оккупанты на Таврическом направлении почти вдвое увеличили количество боестолкновений: Тарнавский рассказал о ситуации. Карта

Российские войска почти вдвое увеличили количество боевых столкновений на участках фронта, охватывающих Таврическое направление. Они активно наносят авиационные удары и совершают обстрелы позиций ВСУ из артиллерии.

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О ситуации рассказал бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Они воюют на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях фронта.

По его словам, только в течение 3 января в операционной зоне ОСГВ "Таврия" оккупанты провели 47 боевых столкновений и совершили 875 артиллерийских обстрелов. Кроме того, они нанесли 25 авиаударов и один ракетный.

Силы обороны отбили вражеские атаки. По данным Генштаба, одну – на Запорожском направлении (район Работино), 14 – на Марьинском (район н. п. Георгиевка, Новомихайловка), а также 32 – на Авдеевском (район н. п. Новобахмутовка, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское).

Защитники Украины ликвидировали за сутки 423 оккупанта, взорвали два склада боеприпасов и еще один важный объект врага.

Также воины уничтожили 72 единицы российской военной техники: 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 22 беспилотника, 10 единиц авто- и четыре – спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин рассказал, что оккупанты обстреливают Авдеевку управляемыми авиабомбами. Также враг применяет для уничтожения города дроны и ракеты.

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