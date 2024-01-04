Силы обороны расширяют плацдарм на Херсонщине, за сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений – Генштаб

В течение 3 января на украинском фронте произошло 58 боевых столкновений, большинство из которых – на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны отбили почти полсотни атак российских войск, а также девять штурмов на левобережье Херсонщины.

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Защитники продолжают меры по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, нанося потери врагу, который не оставляет попыток выбить наши подразделения с позиций. О последних новостях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 4 января 2024 года – 680-е сутки полномасштабной войны.

Накануне армия РФ нанесла семь ракетных и 58 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и пострадали гражданские, разрушена и повреждена жилищная и промышленная инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Золочев, Мороховец, Пильная, Колодязное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество – Луганской; Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное – Донецкой; Орехов, Новодаровка – Запорожской; Красный Маяк, Берислав – Херсонской. Под артиллерийским вражеским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском – ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили четыре атаки захватчиков вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, накануне бойцы отбили 13 российских атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 14 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, а на Запорожском ВСУ отбили одну атаку врага в районе Работино.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, войска РФ не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, за прошедшие сутки совершили девять безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение 3 января украинская армейская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск тоже поразили один такой район, а также три средства противовоздушной обороны, три артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и два пункта управления врага.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, в течение 3 января ВСУ добились успехов возле Работино на Запорожском направлении фронта. В то же время аналитики добавили, что там и на левобережье Херсонщины продолжаются позиционные бои.

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