У ВСУ есть успехи возле Работино, на левобережье Херсонщины идут бои: в ISW назвали самые горячие участки фронта. Карта

Силы обороны Украины добились незначительных успехов в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев. Такие же идут в районе Крынок на левобережье Херсонщины.

Об этом пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 3 января. Аналитики назвали подразделения ВС РФ, которые пытаются наступать на левом берегу Днепра.

Согласно данным украинского Генштаба, на Запорожском направлении в течение 3 января ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Работино возле Вербового. Позиционные бои продолжались в районе этих населенных пунктов, а также возле Новопрокоповки и Новофедоровки.

Такие же позиционные бои 3 января продолжались на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. Однако, по данным ISW, "подтвержденных территориальных наступлений в этом районе не было".

"Российские и украинские войска продолжили боевые действия в районе Крынок. Российский блогер заявил, что силы РФ в этом районе имеют численное преимущество в личном составе, но ВСУ компенсируют это радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и ударами беспилотников", – отметили аналитики.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское командование проводит реорганизацию тактических элементов группировки войск "Днепр". Так враг пытается устранить проблемы боевого управления между различными тактическими подразделениями, действующими в этом районе. По мнению военного эксперта, они, скорее всего, будут подчинены единому тактическому командованию, возможно, совмещенному со штабом 104-й воздушно-десантной дивизии РФ под Крынками.

Отмечается, что ныне к юго-западу от Крынков действуют подразделения российского 26-го мотострелкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я армия Южного военного округа); штурмовые группы 337-го воздушно-десантного полка (104-я дивизия ВДВ) отошли западнее Крынок; подразделения 144-й мотострелковой бригады (40-й армейский корпус, 18-я армия) выдвигаются из района н. п. Крынки на юго-запад в район Песчановка – Подстепное; в районе Крынков действуют части 328-го и 337-го полков ВДВ (104-я дивизия).

Согласно анализу в ISW, на других направлениях фронта в Украине идут не менее ожесточенные бои. Такими же горячими остаются участки передовой на линии Купянск – Сватово – Кременная; к северо-востоку и северо-западу от Бахмута; к юго-западу и северо-западнее от Авдеевки; к западу от Марьинки; на границе Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно данным Генштаба ВСУ, в течение 3 января защитники отбили восемь вражеских штурмов на левобережье Днепра. А на Запорожском направлении ВСУ отразили атаку оккупантов возле Работино.

