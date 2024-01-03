ВСУ отбили атаки армии РФ на четырех направлениях и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра – Генштаб

Защитники Украины 3 января сдерживали вражеские штурмы на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях. На левобережье Херсонской области наши Герои также отбивают атаки оккупантов, удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

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Всего в течение суток (по состоянию на 18:00) произошло 47 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке 3 января (679 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ).

Российская Федерация, несмотря на значительные потери, продолжает захватническую войну с целью полной оккупации Украины. ВС РФ и дальше игнорируют законы и обычаи войны. "Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники", – отметили в ГШ ВСУ.

3 января российская армия нанесла шесть ракетных и 42 авиационных удара, 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативную обстановку на востоке и на юге Генштаб назвал сложной.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, без признаков формирования вражеских наступательных группировок. Отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничье, строит минно-взрывные заграждения, ведет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает наши населенные пункты с территории РФ. Российские войска совершили авиаудары в районах сел Мороховец и Колодезно Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Архиповка, Леоновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Волфино, Константиновка, Мирополье, Поповка Сумской области; Алисовка, Липцы, Лукьянцы, Старица, Зыбино, Отрадное Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не проводили. Зафиксированы авиационные удары возле Петропавловки, Кучеровки, Подолов, Берестового на Харьковщине и Новоегоровки на Луганщине. Под артиллерийским и минометным огнем противника оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении ВС РФ наступательных (штурмовых) действий не совершали. Российские авиационные удары произошли в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито четыре атаки возле Богдановки и Андреевки. Там враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. РФ нанесла авиаудар в районе населенного пункта Северное. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов. Среди них Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены девять атак врага у Новобахмутовки и Авдеевки и еще 19 – вблизи Северного, Первомайского и Невельского. Здесь захватчики при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар вблизи Александрополя. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Бердичи, Семеновку, Авдеевку, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российскую армию в районах Георгиевки и Новомихайловки. Там враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. ВС РФ открывали огонь из артиллерии и минометов по районам таких населенных пунктов: Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку у Работино, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Захватчики нанесли авиационный удар в районе Новодаровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

Что касается ситуации на левобережье Днепра, то россияне не отказались от намерения выбить наши подразделения из плацдармов. За сутки противник совершил восемь безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и удерживают позиции.

3 января авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три средства противовоздушной обороны, три артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.

Как писал OBOZ.UA, последние удары РФ по Украине засвидетельствовали смену тактики России. Атаки значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как в прошлую зиму, а прежде всего на военную промышленность страны, отметили в британской разведке.

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