Россия изменила приоритеты: разведка Британии указала на нюанс с ракетными ударами по Украине

Последние удары РФ по Украине засвидетельствовали смену тактики России в атаках на украинские регионы. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как в прошлую зиму, а прежде всего на военную промышленность Украины.

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Изменение тактики может быть временным, обусловлено же оно тем, что в Кремле осознают, насколько важен оборонно-промышленный потенциал в условиях затяжной войны. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании, базирующейся на данных разведки.

В британском оборонном ведомстве отметили, что Россия месяцами накапливала ракеты воздушного базирования – и с 29 декабря 2023 года уже использовала часть сформированных запасов для атак на Украину.

При этом, в отличие от прошлой зимы, ныне РФ, вероятно, прежде всего пыталась поразить оборонные предприятия Украины. В прошлом году захватчики атаковали энергетические объекты. И судя по атакам на энергосистему Украины в начале декабря 2023-го, той же тактики оккупанты собирались придерживаться и в этом году, но затем сменили приоритеты.

"Эти новые операции предполагают по крайней мере временное изменение подхода России к нанесению дальних ударов. Российские специалисты по планированию, безусловно, осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к продолжительной войне", – подчеркнули в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Британии дала прогноз, какой цифры достигнут потери РФ в войне к 2025 году. Сейчас Россия ежедневно теряет на фронте в среднем на 300 оккупантов больше, чем теряла в 2022-м. Если текущие темпы "денацификации" солдат оккупационной армии сохранятся, к концу 2024 года безвозвратные потери РФ могут достигнуть полумиллиона захватчиков.