Войска РФ снизили интенсивность штурмов в период новогодних праздников: в DeepState объяснили, что происходит. Карта

В период новогодних праздников оккупационные войска России существенно снизили интенсивность боевых действий. После празднования Рождества в РФ 7 января активные бои, скорее всего, возобновятся, поскольку захватчики продолжают перебрасывать технику на оккупированные территории и накапливают живую силу.

Видео дня

Об этом говорится в сводке проекта DeepState по состоянию на конец суток 3 января. По данным аналитиков, на Сватовском направлении оккупанты продолжают атаковать Синьковку с севера, однако безуспешно.

Также пытались наступать на украинские позиции к югу от Ольшанов, но тоже без успеха. Кроме того, враг пытался улучшить свое тактическое положение восточнее Тернов, бои продолжаются.

На Купянском направлении, как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, продолжаются ежедневные вражеские штурмы вблизи Синьковки для создания плацдарма и последующего наступления на Купянск.

На Бахмутском направлении враг продолжает давить возле Хромового и южнее Богдановки. Часть позиций была потеряна, войска РФ наступали возле Клещиевки и Андреевки. У высот Клещиевки ВСУ все удалось отбить, а у Андреевки врагу удалось улучшить тактическое положение у железной дороги.

На Авдеевском направлении каждый день в районе Степового начинается с вражеского штурма и оккупанты "стабильно получают на орехи", говорится в сводке DeepState. Возле Бердичев враг занял пару посадок у железной дороги. Также оккупанты пытаются закрепиться в Первомайском и с Марьинки атаковать Георгиевку, чтобы закрепиться в последней.

На Бердянском направлении без изменений. На Запорожском в конце года было уточнено декабрьское продвижение врага между Вербовым и Работино. Сейчас бои продолжаются западнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового. Силам обороны удалось отбить некоторые позиции у Вербового.

На Таврическом направлении ситуация тяжелая, но украинским защитникам удается удерживать плацдарм и даже улучшать тактическое положение. В то же время враг "взялся за переправу": как только появляется наша лодка, по ней летит "все, что угодно", заявили в DeepState.

"На период так называемых новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боев. Скорее всего, после московского Рождества активные боевые действия снова возобновятся. Так как технику продолжают перебрасывать с территории Московии на ТОТ. Более того, происходит наращивание оккупационной армии за счет уменьшения потерь, которое является следствием уменьшения интенсивности боевых действий", – отмечается в аналитической записке к сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за сутки Силы обороны отбили девять вражеских штурмов на левобережье Херсонщины. В то же время они продолжают меры по расширению плацдарма, нанося потери противнику, который не оставляет попыток выбить ВСУ с занятых позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!