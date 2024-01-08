ВСУ уничтожили на левобережье Херсонщины два наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения – ОК 'Юг'

Украинские защитники продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, нанося значительные потери российским оккупационным войскам. В этот раз Силы обороны уничтожили два вражеских наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". "Силы обороны продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициям, тылам, наблюдательным пунктам и пунктам боеснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали семь российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", БТР-80 и миномет.

Кроме того, было "демилитаризовано" пять орудий, ⁠15 единиц автобронетехники, а также два наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.

"Идем вперед, вместе – к Победе!" – отметили в ОК "Юг".

Напомним, Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку армии РФ в районе Крынок на левом берегу Херсонщины и нанесли значительные потери захватчикам. Среди прочего, украинские воины отличили вражеский танк вместе с экипажем.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, в Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с позиций. В течение суток захватчики совершили три штурма позиций ВСУ, однако успеха не имели.

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