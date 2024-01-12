Российские десантники не хотят идти в штурмы на левобережье Херсонщины: в ОК 'Юг' рассказали о ситуации

Оккупационные силы РФ, действующие на левом берегу Днепра в Херсонской области, все чаще отказываются идти штурмовать украинские позиции. Это в основном касается российских десантников и морпехов.

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Именно они усилили на этом направлении подразделения типа "Шторм Z", которые у врага заканчиваются. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, командование ВС РФ бросает свои части и соединения в штурмы "прямо в лоб", то есть без необходимой поддержки пехоты техникой. Такой подход приводит к значительным потерям живой силы.

Гуменюк говорит, что на левобережье Херсонщины в последнее время уменьшилось количество подразделений оккупантов типа "Шторм Z". Зато там больше сосредоточено российских десантников и морпехов.

"А они считают себя элитой и идти в такие штурмы не хотят", – отметила представитель ОК "Юг".

Она добавила, что по этой же причине в рядах захватчиков возникают морально-психологические недоразумения и различные споры.

"Именно поэтому в руководстве группировки "Днепр", которая там сейчас базируется, очень много разлада в общем понимании дальнейшего развития событий", – пояснила Гуменюк.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра. Но за прошедшие сутки, 11 января, там враг совершил лишь три атаки, которые бойцы Сил обороны отбили.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ситуация на левом берегу Херсонщины для врага близка к кризисной. Украинские морские пехотинцы держат Крынки и массово "демилитаризуют" оккупантов.

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