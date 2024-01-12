За сутки на фронте произошло 64 столкновения, уничтожен пункт управления врага и склад БК – Генштаб

За прошедшие сутки, 11 января, по всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения. Большинство из них – на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Тем временем украинская авиация и ракетные войска нанесли удары по пунктам сосредоточения врага, уничтожили, в частности, пункт управления и склад боеприпасов. Подробности о ситуации на поле боя раскрыли в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Еще 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов поразили подразделения ракетных войск Сил обороны. Также ракетчики уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов противника.

Вдоль линии фронта накануне зафиксировано 64 боевых столкновения.

Большинство из них состоялось в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Так, на Авдеевском направлении украинские воины, которые продолжат препятствовать планам врага окружить Авдеевку, 11 января отразили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", – отметили в Генштабе.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 13 атак в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении враг накануне наступательных действий не вел.

А вот на Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности и ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают предпринимать меры по расширению плацдарма.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны", – отметили в Генштабе.

Между тем, в зоне ответственности ОСУВ “Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Также накануне российские оккупационные войска нанесли 3 авиационных удара и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, профессиональный лицей и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Северск Донецкой области; Тягинка, Дарьевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, накануне вечером в Генштабе рассказали, что Силами обороны в течение суток были отражены десятки вражеских атак, штурм оккупантов на левом берегу Днепра провалился.

Также сообщалось, что 10 января на фронте произошло 73 боевых столкновения. В частности, ВСУ дали отпор врагу у Марьинки и Работино.